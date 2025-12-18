Empresarios declaran exigencias de dinero de De Vido y Uberti

- Publicidad -

El juicio por la causa Cuadernos se reanuda hoy a las 9:30 con la lectura de las últimas 51 fojas del tramo “La Camarita“. El empresario Patricio Gerbi admitió entregas de dinero en efectivo de entre 15.000 y 25.000 dólares por encuentro a funcionarios estatales bajo amenazas.

La investigación se centra en la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV). El fiscal Carlos Stornelli sostiene que hubo un pacto de adjudicaciones, sobreprecios y retornos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg declararon el martes último bajo la figura de arrepentidos. Los titulares de las firmas constructoras describieron un sistema de recaudación obligatorio para acceder a la obra pública.

Gerbi, presidente de COARCO, señaló al ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti. Sostuvo que el funcionario exigió un aporte regular “por pedido del presidente Kirchner“. El empresario indicó que la negativa inicial derivó en multas, inspecciones y demoras administrativas en los pagos.

Juan Chediak apuntó contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El titular de la constructora afirmó que la exigencia de pagos se realizó de forma directa en el domicilio del ex funcionario.

“Me decía te voy a hacer fundir, me voy a quedar con tu empresa“, declaró Gerbi sobre las advertencias recibidas. Chediak citó la frase atribuida a De Vido: “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”. (Agencia OPI Santa Cruz)