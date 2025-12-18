Tras 30 años, regularizan traspaso de tierras del Ejército a la provincia

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal y el coronel mayor Julián Massi Filippa en representación del Ejército Argentino firmaron una adenda para formalizar la regularización dominial de las tierras donde se construyeron los planes de vivienda provinciales desde 2004 en la zona lindante a la autovía de Río Gallegos.

El convenio se firmó en 1995 y a más de tres décadas de indefinición, el gobierno provincial avanzó en resolver una problemática histórica en los barrios de viviendas financiados con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

Se trata de unas 60 hectáreas ubicadas lindantes a la guarnición del Ejército Argentino, que desde mediados de la década del ’90 fueron ocupadas por barrios construidos a través de distintos planes habitacionales.

De esta manera, se podrá avanzar en los trámites para que los propietarios de las viviendas puedan acceder a la titularidad plena del terreno.

En 1995 se firmaron convenios entre la provincia y el Estado Mayor General del Ejército en 1995, que preveían la transferencia de fracciones de tierra a favor del Estado provincial para la construcción de viviendas, a cambio de contraprestaciones que fueron incumplidas por gestiones anteriores.

El gobierno señaló que “entre los años 1997 y 2002, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y en el marco de los programas FONAVI, se construyeron 492 viviendas, además de equipamiento comunitario, infraestructura y espacios verdes. Más tarde, en 2004, se firmó un nuevo convenio que permitió avanzar con los planes Federal I y Federal II, alcanzando la construcción de 823 viviendas adicionales”.

Las tierras continuaron perteneciendo al Ejército, lo que “impidió durante años la transmisión del dominio a las familias, afectando a más de 1.200 hogares”.

Vidal afirmó que “estamos resolviendo un problema que llevaba 30 años sin respuestas y que la clase política no pudo o no quiso resolver. Y con esto tengo que ser claro, esta falta de resoluciones condicionó en parte el desarrollo urbano de Río Gallegos”.

“Ordenar estas tierras nos permite pensar un sector muy importante de la ciudad con planificación a futuro, con reglas claras, y es también un acto de justicia para más de 1.200 familias que podrán acceder a su tan esperado título de propiedad”, aseguró. (Agencia OPI Santa Cruz)