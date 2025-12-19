Ambientalistas pedirán la inconstitucionalidad de la ley que permite la salmonicultura

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un grupo de ambientalistas de Tierra del Fuego harán una presentación ante la Justicia provincial para solicitar la inconstitucionalidad de la nueva ley de acuicultura que fue aprobada esta semana en la legislatura y permitirá la cría y producción en cautiverio de salmones.

La Asociación Manekenk afirmó que se presentarán ante la justicia tras la modificación de la ley 1355, que derogó la prohibición de la salmonicultura en la costa fueguina.

En un comunicado señalaron que “nada de lo ocurrido será naturalizado ni olvidado. La modificación de la Ley 1355 no cierra este conflicto: lo abre”.

La organización ambientalista aseguró que la modificación legislativa demuestra que fue un “un proceso viciado, regresivo y contrario a la normativa ambiental vigente, recurriremos a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada y se restituya la plena vigencia de un marco que protegía bienes comunes esenciales”.

“La defensa del ambiente no prescribe, y quienes levantaron la mano para habilitar la destrucción deberán hacerse responsables, en los tribunales y en la memoria colectiva”, añadieron.

En ese sentido, recordaron que “la sociedad fueguina ya demostró que no se resigna. Esto no termina acá: empieza una nueva etapa de organización, de acción judicial y de construcción de memoria para que este atropello no se repita”.

La legislación se aprobó en la Cámara de Diputados con el impulso del gobierno provincial señalando que permitirá aportar al desarrollo productivo de Tierra del Fuego.

Desde Manekenk argumentaron que la Ley 1355 “de orden público y construida con amplio consenso social, científico y político, fue alterada de manera ilegítima, autoritaria y a puertas cerradas, desconociendo su espíritu original y la voluntad popular que la sostuvo desde su sanción. Con esta decisión, la protección de los ecosistemas acuáticos frente a una de las industrias más contaminantes del mundo llega, al menos por ahora, a su fin”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)