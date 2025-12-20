El nivel de pobreza actual es el más bajo desde mediados de 2018

- Publicidad -

El Ministerio de Capital Humano informó que la pobreza bajó al 27,5% durante el tercer trimestre de 2025 sobre la base de datos del INDEC. La cifra representa una reducción interanual de 10,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2024.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales proyectó que el indicador acumuló una caída de 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Los registros oficiales atribuyen el descenso a la trayectoria del costo de vida, que descendió del 211% en 2023 al 117% en 2024, con una estimación de cierre del 30% para el ejercicio actual.

La indigencia se ubicó en el 5,4%, lo que significa una disminución de 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año pasado. La cartera de Capital Humano destacó que “Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”.

El nivel del 27,5% posiciona a la pobreza en su registro más bajo desde mediados de 2018. El informe técnico identifica a la desaceleración de la inflación como el factor determinante para la caída de los índices de vulnerabilidad social en el territorio nacional.

El Gobierno nacional proyecta que la inflación anual de 2025 rondará el 30%. (Agencia OPI Santa Cruz)