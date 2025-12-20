Mercosur: Milei exige reforma institucional y reducir costos en Brasil

- Publicidad -

El presidente Javier Milei demandó una reforma institucional del Mercosur durante la cumbre de jefes de Estado en Foz de Iguazú, Brasil. El mandatario cuestionó la burocracia del bloque y propuso esquemas de flexibilidad comercial.

Acompañado por el canciller Pablo Quirno, Milei sostuvo que el bloque regional no cumple con los objetivos de mercado común, libre circulación efectiva ni coordinación macroeconómica. El jefe de Estado afirmó que la estructura actual presenta una burocracia sobredimensionada e ineficaz que debe reducir su costo económico.

Respecto a la política comercial externa, Milei informó que el acuerdo con la Unión Europea se postergó hasta enero. El mandatario señaló que la falta de resultados tras décadas de negociaciones no responde a las necesidades nacionales y definió a la rigidez normativa como una causa de estancamiento frente al entorno internacional.



En el plano geopolítico, el presidente argentino respaldó la presión de Estados Unidos y Donald Trump sobre el gobierno de Venezuela, al que calificó de narcoterrorista. Durante su intervención, exigió la liberación del gendarme Nahuel Gallo y mencionó el Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente opositora María Corina Machado.

El documento oficial registró la incorporación de Bolivia al bloque y el saludo de Milei al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. La delegación argentina también recibió el apoyo de los países miembros al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El texto no precisa el presupuesto asignado para la reforma administrativa propuesta. (Agencia OPI Santa Cruz)