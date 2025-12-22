Un hombre murió tras ser apuñalado en una plaza de Las Heras

- Publicidad -

Patricio Velásquez falleció a última hora del domingo producto de las graves lesiones recibidas cuando fue atacado y apuñalado en una plaza de Las Heras.

El ataque contra Velásquez se produjo el domingo por la noche en inmediaciones de la plaza San Martín y fue trasladado de urgencia al hospital zonal con varias heridas en el abdomen.

En el mismo ataque que se produjo en pleno centro de Las Heras como la esquina de Gobernador Gregores y Rivadavia, otro sujeto tuvo heridas cortantes.

La víctima no resistió pese a los esfuerzos del personal de salud y se registró su muerte a las 23.30 horas.

Padre de dos niñas, Velásquez fue quien sufrió las lesiones más severas, con múltiples puñaladas en la zona abdominal, mientras que el otro herido fue identificado como Germán Nahuelcura, quien recibió una herida en el cuello y permanece internado fuera de peligro.

Según testigos del violento ataque, el agresor sería Fernando Gabriel Olivera y quedó detenido por parte de la policía.

Olivera cuenta con antecedentes penales vinculados a hechos de violencia y daños.

La policía realizó las pericias para investigar cómo se produjo el ataque y recabar información con testigos presentes en el lugar.

La familia de Velásquez pidió que no se difundan los videos donde se ve el ataque y la ex pareja Patricia Aguirre, madre de sus hijas, solicitó públicamente que no se comparta el registro del violento episodio por el daño emocional que provocaría en las niñas. (Agencia OPI Santa Cruz)