Advierten de riesgo de desborde de la Laguna Torre que podría alcanzar a El Chaltén

- Publicidad -

La Comisión Asesora Local (CAL) de la Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares analizó la hipótesis de que se produzca un GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), una inundación repentina por vaciamiento de un lago glaciar como la laguna Torre, en cercanías de la localidad de El Chaltén.

Este fenómeno natural se provoca cuando una laguna de agua de deshielo se libera de forma violenta y catastrófica, causando una especie de tsunami glacial o inundación masiva río abajo, un riesgo creciente por el calentamiento global.

En el encuentro estuvo el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo donde se analizaron cuestiones operativas durante la temporada, aunque se analizó en profundidad la posibilidad de que ocurra un GLOF en la zona de la Laguna Torre.

- Publicidad -

Ya se definió la relocalización del camping De Agostini, ante un eventual evento de desborde glaciar en la ladera del Cerro Solo.

Otro de los puntos fue la necesidad de avanzar en un monitoreo sistemático de la zona y en la definición de planes de evacuación para El Chaltén.

Se pidió que haya un trabajo conjunto entre Parques Nacionales, el municipio, la provincia y la comunidad local.

Especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) indicaron que es necesario un monitoreo permanente y que se debe observar los desplazamientos del glaciar sobre la ladera norte del Cerro Solo, donde se registra un deslizamiento activo.

Un eventual colapso del glaciar Torre podría generar una ola que impacte sobre la ladera sur del Cerro Techado Negro, incorporando grandes volúmenes de sedimentos sueltos y aumentando significativamente la magnitud del evento. (Agencia OPI Santa Cruz)