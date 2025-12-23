Trump sugiere renuncia de Maduro y despliega flota en el Caribe

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos Donald Trump instó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a renunciar a su cargo bajo la premisa de que sería una decisión inteligente ante el incremento de las tensiones bilaterales. Desde su residencia en Mar-a-Lago Florida el jefe de Estado norteamericano advirtió que si Maduro decide mantener una postura de confrontación esta será la última oportunidad en que podrá hacerlo. Estas declaraciones coinciden con una escalada en las acciones operativas destinadas a remover al líder chavista del poder y el inicio de maniobras de interceptación naval en aguas internacionales frente a las costas sudamericanas.

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene actualmente una persecución activa contra el petrolero Bella 1 el cual navegaba en aguas internacionales con rumbo a la costa venezolana para cargar mercancías. Según informes registrados durante el fin de semana el buque intentó huir hacia el océano Atlántico tras ser detectado por las fuerzas estadounidenses. De concretarse la interceptación este representaría el tercer buque incautado con éxito por la administración Trump en un periodo inferior a las dos semanas consolidando una estrategia de asfixia logística sobre el transporte de hidrocarburos vinculado al régimen de Caracas.

El marco de estas operaciones responde a la orden ejecutiva de un bloqueo total y absoluto sobre todos los petroleros sancionados que intenten ingresar o salir de territorio venezolano. En paralelo el gobierno de Estados Unidos elevó el nivel de la confrontación política al designar formalmente a la administración de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera. Trump reafirmó su postura en comunicaciones recientes al no descartar la posibilidad de un conflicto armado directo con la nación sudamericana justificando la presión militar y económica como un mecanismo necesario ante la actual coyuntura regional.

El despliegue militar en el mar Caribe alcanza niveles sin precedentes en las últimas tres décadas con la movilización de aproximadamente quince mil soldados y una docena de buques de guerra incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford. Esta presencia naval masiva rodea gran parte de la franja costera de Venezuela y ha generado denuncias por parte de las autoridades de Caracas quienes califican las interceptaciones como actos de piratería de corsarios. El gobierno venezolano sostiene que Washington busca imponer un cambio de régimen mediante la expansión militar y la violación de la soberanía en América Latina. (Agencia OPI Santa Cruz)