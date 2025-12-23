Una niña murió en un incendio en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una nena de 12 años murió en la madrugada del martes tras incendiarse una vivienda precaria en Comodoro Rivadavia.

El trágico incendio se registró alrededor de las 3.30 horas en una vivienda ubicada en manzana C, ingreso a Radio Estación.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la policía de Chubut de la Comisaría Seccional Séptima.

- Publicidad -

Allí constataron que una casa de chapa se encontraba completamente envuelta en llamas y fueron alertados por los vecinos que en el interior había niños.

Al menos 6 dotaciones de Bomberos Voluntarios llegaron a sofocar el incendio y se realizó un relevamiento en el interior de la vivienda donde se encontró el cuerpo sin vida de una niña en una habitación.

Según las primeras pericias en el lugar, el incendio se habría originado de manera accidental por una estufa eléctrica.

En la vivienda se encontraban el padre, la madre y un hermano de 10 años, que tuvieron que ser asistidos por personal de emergencias. (Agencia OPI Chubut)