Argentinos retienen USD 260.443 millones fuera del sistema financiero

Los residentes y empresas mantienen un total de 260.443 millones de dólares en billetes y depósitos fuera del sistema financiero local al cierre del tercer trimestre de 2025. La cifra representa un incremento de 107.134 millones de dólares respecto a los 153.309 millones registrados en el año 2015. Según los datos oficiales, estos ahorros en moneda extranjera, ubicados tanto en el país como en el exterior, aumentan a un ritmo de 5.000 millones de dólares cada trimestre.

El volumen de activos externos totales, que incluye además de dinero en efectivo e inversiones en bonos, títulos externos, propiedades y títulos de deuda, alcanzó los 483.278 millones de dólares. Este monto global muestra una suba frente a los 271.766 millones de dólares contabilizados hace diez años. Dentro de este desglose técnico, las participaciones en fondos de inversión crecieron de 26.851 millones a 69.968 millones de dólares, mientras que los activos en títulos de deuda pasaron de 14.322 millones a 42.448 millones de dólares en el mismo periodo.

La evolución de estas divisas fuera del alcance fiscal registra hitos en los últimos tres mandatos. A comienzos de 2016, el stock totalizaba 154.682 millones de dólares; al inicio de la gestión de Alberto Fernández la cifra ascendió a 226.569 millones y cerró el año 2023 en 261.368 millones de dólares. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado Inocencia Fiscal. El Ministro de Economía, Luis Caputo, pretende que estos fondos no declarados se integren a inversiones productivas y refuercen las reservas del Banco Central.

Los registros estadísticos confirman que el total de activos externos en manos de privados argentinos casi duplicó su valor en la última década. El flujo de capitales hacia el exterior o hacia el atesoramiento informal mantiene una tendencia ascendente sostenida pese a las variaciones en la administración financiera del Estado. El Gobierno proyecta captar una fracción de estos 260.443 millones de dólares para compensar el saldo negativo de las reservas internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)