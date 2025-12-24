Australia creará honores especiales para héroes del ataque en Bondi

- Publicidad -

El primer ministro de Australia Anthony Albanese solicitó formalmente al gobernador general la creación de una lista especial de honores para reconocer a los socorristas y civiles que intervinieron durante el tiroteo masivo en Bondi. El ataque terrorista ocurrido el pasado 14 de diciembre resultó en la muerte de 15 personas en el marco del inicio de la festividad judía de Janucá. La iniciativa gubernamental busca institucionalizar un reconocimiento público para quienes actuaron frente a la emergencia según informó la Australian Broadcasting Corporation.

La medida administrativa impulsada por Albanese establece que los galardonados incluirán a efectivos policiales personal médico y miembros de la comunidad que prestaron auxilio en el lugar de los hechos. El mandatario fundamentó la necesidad de esta lista especial al destacar a aquellos individuos que arriesgaron su propia seguridad para asistir a desconocidos durante la crisis. La inclusión de civiles junto a las fuerzas de seguridad marca un precedente en la valoración de la respuesta ciudadana ante actos de violencia extrema.

El cronograma oficial para la entrega de estas distinciones indica que los nombres de los premiados serán anunciados recién en el año 2026. Este intervalo de tiempo se establece para procesar las actuaciones de los servicios de emergencia y las intervenciones individuales que tuvieron lugar durante el atentado. La disposición del Ejecutivo australiano deja en manos del gobernador general la formalización de estas menciones que integrarán un registro histórico de la respuesta civil y profesional ante el terrorismo.

El tiroteo tuvo como objetivo un evento religioso durante el primer día de Janucá lo que incrementó la gravedad institucional del hecho. Con un saldo final de 15 víctimas fatales el suceso obligó al Estado a gestionar mecanismos de reconocimiento para quienes operaron en la primera línea de respuesta. La creación de esta lista especial de honores constituye la vía oficial del gobierno de Albanese para abordar el impacto de la tragedia mediante la distinción de conductas individuales y profesionales específicas frente al crimen masivo. (Agencia OPI Santa Cruz)