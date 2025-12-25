Incertidumbre industrial y aguinaldos en cuotas marcan el fin de 2025

- Publicidad -

La vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, trazó un balance crítico sobre el cierre del ejercicio 2025, caracterizado por la parálisis del consumo y la fragilidad financiera del sector privado. Según la dirigente, la caída de las ventas y el atraso salarial obligaron a numerosos comerciantes a recurrir a préstamos bancarios o al fraccionamiento de pagos para cumplir con el aguinaldo, evidenciando una ruptura en la cadena de pagos que Fernández definió como “la rueda cortada”.

En el centro del debate político, Fernández cuestionó la falta de precisión del Gobierno Nacional respecto a la reforma laboral, específicamente en figuras como el “Banco de Horas”. La referente empresarial advirtió que la ambigüedad en la letra chica de los proyectos legislativos genera incertidumbre operativa para las familias y los empleadores. Si bien reconoció que la normativa vigente es anacrónica, sentenció que una actualización legal es insuficiente si no se acompaña de una reforma fiscal integral y de la justicia, asignando la responsabilidad de la reactivación a la recuperación del poder adquisitivo.

La defensa del subrégimen de promoción industrial volvió a posicionarse como el eje de cohesión política en la provincia. Fernández rechazó las críticas externas que califican a las plantas locales como simples ensambladoras, calificando de “simplistas” las visiones que ignoran el arraigo social de la industria. No obstante, admitió la posibilidad de una reconversión productiva, siempre que el proceso no implique la destrucción del entramado actual. Esta postura refuerza el frente interno conformado por el Gobierno provincial, las cámaras y los sindicatos ante la presión de los debates nacionales en Buenos Aires.

- Publicidad -

De cara al 2026, el sector privado apuesta a la creación de una Bolsa de Comercio en Ushuaia como mecanismo alternativo de financiamiento para esquivar la dependencia crediticia tradicional. El proyecto, que se trabaja en conjunto con la Bolsa de Valores de Buenos Aires, busca replicar modelos de atracción de capitales observados en provincias como Chaco o Santa Fe. La gestión saliente de Fernández en la Cámara local cierra así ocho años de mandato con un escenario de “supervivencia” y una agenda marcada por la necesidad de consensos público-privados para sostener el empleo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)