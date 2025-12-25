La cena navideña intermedia registró una suba de 39 por ciento en un año

- Publicidad -

La canasta navideña para el año 2025 registró un incremento interanual de hasta el 44 por ciento en su categoría premium, alcanzando un costo total de 314.768 pesos para cuatro personas. Según el relevamiento de la consultora Focus Market, la suba promedio se concentró en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas y los productos de panificación con insumos importados. El estudio comparativo determinó que el menú más accesible se ubicó en 98.266 pesos frente a los 87.127 pesos registrados en el año 2024, lo que representa una variación del 13 por ciento.

El desglose técnico por categorías ubica al menú intermedio en 196.599 pesos, cifra que implica un alza del 39 por ciento respecto a los 141.770 pesos del periodo anterior. Los componentes con mayor incidencia financiera en este segmento fueron las gaseosas de primera marca con un aumento del 58 por ciento, el asado del centro con un 46 por ciento y el pan dulce con frutos secos con un 42 por ciento. Por el contrario, la ensalada de papa y huevo mostró la menor oscilación con un ajuste del 4 por ciento, seguida por el vino tinto clásico con un 10 por ciento y el champagne extra brut con un 15 por ciento.

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, detalló que los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado. El especialista explicó que el pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba del precio de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo se ve directamente influido por el movimiento del tipo de cambio y la inflación internacional en alimentos.

- Publicidad -

En el segmento premium, el peceto entero registró la mayor suba de la muestra con un 62 por ciento, seguido por las gaseosas de primera marca con un 58 por ciento y el champagne de primera marca con un 56 por ciento. Dentro del esquema de precios del menú económico, se detectaron retracciones en productos específicos como el helado de pote de 1,5 kilos con una baja del 24 por ciento y la sidra con un descenso del 3 por ciento. En términos globales, la cena económica pasó de 87.127 pesos a 98.266 pesos, la intermedia de 141.770 pesos a 196.599 pesos y la premium de 218.651 pesos a 314.768 pesos entre 2024 y 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)