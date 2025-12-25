Milei anuncia reformas tras reducir déficit fiscal a cero

- Publicidad -

Javier Milei anunció nuevas reformas legislativas tras informar una reducción del déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. El mandatario confirmó además la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

El mensaje presidencial detalló una baja de gastos e impuestos como base del esquema económico. Milei sostuvo que 12 millones de personas salieron de la pobreza y confirmó la eliminación del cepo cambiario. El informe oficial no precisa los términos técnicos ni las cláusulas del acuerdo bilateral firmado con la administración estadounidense.

En materia de seguridad, el Ejecutivo reportó la creación de la Dirección Federal de Investigaciones para intervenir en delitos de crimen organizado. El documento emitido omite el presupuesto asignado a esta nueva estructura y los datos sobre el equipamiento de las fuerzas de seguridad mencionado por el mandatario.

Respecto al sistema electoral, el Poder Ejecutivo destacó la implementación de la Boleta Única de Papel en los comicios de medio término. Milei vinculó el resultado de las elecciones del 26 de octubre con la capacidad del oficialismo para avanzar en el Congreso con nuevos proyectos de ley.

El mandatario adelantó la continuidad del proceso de reformas en el segundo tramo de su gestión. El mensaje finalizó sin detallar los plazos de presentación de las nuevas iniciativas legislativas ante el Congreso de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)