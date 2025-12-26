Alerta amarilla por vientos fuertes en todo el territorio de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a la totalidad del territorio de la provincia durante este viernes 26 de diciembre. La información fue ratificada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, confirmando que las condiciones climáticas adversas se extenderán desde la mañana hasta la noche del viernes.

El reporte oficial detalla que el fenómeno meteorológico se caracterizará por ráfagas provenientes del sector oeste y sudoeste. La magnitud de estos vientos motivó la activación del sistema de alerta preventiva, que califica la situación como de riesgo puntual para la vida cotidiana, sin llegar a niveles extremos pero con capacidad de generar complicaciones en diversos sectores operativos y civiles de la provincia.

Las autoridades de Seguridad y Justicia advirtieron que el impacto de los vientos podría manifestarse en dificultades para el tránsito, con especial énfasis en el peligro que representa para los vehículos de gran porte que circulen por las rutas chubutenses. Asimismo, el informe técnico señala la probabilidad de daños materiales en estructuras livianas, cartelería urbana y el tendido eléctrico expuesto, lo que constituye un factor de riesgo para la prestación de servicios básicos.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Protección Ciudadana instó a la población a suspender actividades al aire libre y asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por la acción del viento. El dispositivo de respuesta oficial incluye la habilitación de la línea gratuita 0800-666-2447 para la atención de emergencias las 24 horas. Entre las recomendaciones específicas se enfatizó en mantenerse alejado de zonas con arbolado o postes de electricidad ante el peligro inminente de caída. (Agencia OPI Chubut)