El Gobierno busca sancionar hoy el Presupuesto 2026

El Senado debate hoy el Presupuesto 2026 que prevé un dólar de $1.423 y 5% de crecimiento. El oficialismo busca derogar por ley el piso de inversión del 6% del PBI en educación.

El proyecto oficial establece una inflación anual del 10,1% y un crecimiento del producto del 5%. El Poder Ejecutivo requiere la sanción de la norma para acceder a la toma de deuda y cumplir compromisos con organismos internacionales. Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, informó que cuenta con 45 votos para la aprobación general del texto.

La controversia técnica se centra en el artículo 30. Este punto dispone la derogación del inciso de la Ley de Educación que obliga a destinar el 6% del PBI al sector. Asimismo, elimina el esquema de financiamiento progresivo de la Ley de Ciencia y Técnica, que proyectaba una inversión del 1% del PBI para el año 2032, y el 0,2% de los gastos corrientes para colegios técnicos.

El acompañamiento del artículo 30 es incierto debido a la resistencia de los senadores radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. A este rechazo se suman cuatro integrantes de Convicción Federal: Fernando Salino, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Estos últimos confirmaron su voto positivo para el presupuesto general, pero no para el recorte en educación y ciencia.

La sesión está convocada para las 12:00. De registrarse cambios en el articulado, el proyecto regresará a la Cámara de Diputados. La cámara baja tiene previstas sesiones para los días 29 y 30 de diciembre, con una fecha de reserva para el 5 de enero de 2026 en caso de ser necesario.

La Libertad Avanza suma 21 legisladores propios y cuenta con el respaldo de sectores del PRO, Frente de la Concordia, Independencia y bloques provinciales de Salta, Neuquén y Chubut. El texto fuente no especifica la postura del Frente Cívico de Santiago del Estero ni del senador riojano Fernando Rejal. (Agencia OPI Santa Cruz)