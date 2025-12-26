Trump y Zelenski se reunirán en Florida para discutir la paz

- Publicidad -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, el próximo domingo 28 de diciembre en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales del gobierno ucraniano tras una semana de gestiones diplomáticas en territorio estadounidense que incluyeron negociaciones previas en la ciudad de Miami. Esta reunión se produce en un marco de urgencia política, dado que Zelenski manifestó la necesidad de concretar definiciones estratégicas sobre el conflicto antes del inicio del nuevo año, luego de participar en conversaciones de tres días con delegaciones de Europa y los Estados Unidos sobre la crisis regional.

La agenda del encuentro surge tras un diálogo entre Zelenski y Rustem Umerov, jefe de la delegación de Ucrania para las conversaciones de paz con la administración estadounidense. Según la información difundida por los canales de comunicación oficiales de Kiev, el objetivo es alcanzar acuerdos significativos en el corto plazo. El mandatario ucraniano sostuvo que existe la posibilidad de decidir múltiples aspectos operativos y políticos antes del Año Nuevo, lo que sitúa a la cumbre de Florida como un punto de inflexión en la gestión de la crisis que atraviesa Europa del Este.

En términos de avances específicos, la presidencia de Ucrania señaló que el acuerdo sobre las garantías de seguridad para su nación se encuentra en una fase de finalización. Este documento constituye el eje de las demandas ucranianas en las mesas de negociación internacionales y es visto como el paso previo necesario para cualquier esquema de estabilidad futura. Zelenski subrayó que la proximidad de la fecha del encuentro en Mar-a-Lago permitirá acelerar resoluciones que resultan fundamentales para la arquitectura de seguridad europea, en un contexto de alta presión diplomática sobre todos los actores involucrados.

- Publicidad -

Por su parte, el Kremlin informó este viernes que ha acordado con el gobierno de los Estados Unidos la continuidad del diálogo en torno a la situación en Ucrania. Esta apertura de canales directos entre Washington y Moscú ocurre de forma paralela al anuncio del encuentro en Florida, sugiriendo un escenario de negociación donde las potencias buscan establecer parámetros de resolución del conflicto. La coincidencia de estos anuncios refleja una fase de actividad internacional acelerada que sitúa a la residencia de Trump como el centro de las decisiones políticas que podrían alterar el curso de la confrontación armada. (Agencia OPI Santa Cruz)