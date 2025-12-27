Bomberos de Comodoro Rivadavia intervinieron en 26 focos de incendio

- Publicidad -

(OPI Chubut) – En solo dos días, los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia intervinieron en 26 focos de incendio que se registraron entre el 24 y 25 de diciembre.

Así lo confirmó el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Diego Galleguillo quien señaló que trabajaron sobre 26 focos de incendio en la ciudad del sur de Chubut.

“Entre nuestros seis cuarteles tuvimos 26 intervenciones. De esas, 24 fueron incendios de pastizales. Además, hubo un incendio de un vehículo y de un galponcito” aseguró Galleguillo.

- Publicidad -

El jefe de Bomberos sostuvo que las causas “no se pueden atribuir sólo a la pirotecnia. Hay muchos lugares con pastos secos, ramas y restos de poda. La pirotecnia puede ser un factor contribuyente, pero no el cien por ciento de los casos”.

Añadió que influyen las condiciones meteorológicas como el viento y la falta de humedad en el ambiente.

Galleguillo indicó que la situación es preocupante dado que “durante el año pasado en las mismas fechas tuvimos solo dos intervenciones” y precisó que “este año es un verano muy complicado por la sequía de pastizales y el campo. Sumado a que se espera días muy calurosos y sin precipitaciones”.

“Los vecinos que tienen pastos, yuyos o baldíos cerca deben tratar de limpiarlos. Un simple vidrio o una lata, con el calor, puede provocar un incendio y con el viento el fuego corre como nafta” finalizó. (Agencia OPI Chubut)