Ushuaia recibirá 16 cruceros internacionales el fin de semana

- Publicidad -

(OPI TdF) – El puerto de Ushuaia tendrá una intensa agenda de arribos de cruceros internacionales durante el fin de semana donde se espera la llegada de 16 embarcaciones.

Se trata de un movimiento excepcional que “reafirma el posicionamiento internacional de la ciudad como destino estratégico del fin del mundo” señalaron desde el área turística del municipio de la capital fueguina.

De esta manera, Ushuaia será el escenario de una intensa actividad portuaria y turística, combinando la operatoria bioceánica con la temporada antártica, y posicionando a la terminal portuaria como punto de ingreso a la Antártida y punto clave de las rutas marítimas del hemisferio sur.

- Publicidad -

Entre los cruceros que se espera estará el Sapphire Princess, una de las embarcaciones de mayor porte que recalan en Ushuaia, con casi 290 metros de eslora y más de 3.700 personas a bordo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)