Abrieron las inscripciones para la carrera de Oficial Penitenciario

(OPI TdF) – El gobierno anunció la apertura desde el viernes 26 de diciembre de las inscripciones para la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Penitenciaria.

La carrera tiene una duración de 3 años con Modalidad Internado y el objetivo es “formar profesionalmente para la custodia, seguridad y reinserción social en nuestra provincia”.

Allí se informó que “son requisitos excluyentes ser argentino/a nativo/a o por opción, tener entre 18 y 28 años, poseer título secundario completo (sin adeudar materias), sexo masculino, soltero y sin hijos, no tener antecedentes penales y gozar de buena salud y aptitud física”.

Además, indicaron que los interesados podrán acceder a la inscripción hasta el 15 de enero de 2026 a través del link.

A su vez, recordaron que la carrera “es gratuita y cuenta con beca mensual”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)