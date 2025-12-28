El gobierno defiende el traspaso a Terra Ignis como salida al retiro de YPF

- Publicidad -

(OPI TdF) – En un movimiento estratégico para contener el impacto del retiro de YPF de la Patagonia y la caída en los recursos coparticipables, el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, defendió la aprobación legislativa que transfiere los activos de la petrolera nacional a la empresa estatal provincial, Terra Ignis. La medida, respaldada por una mayoría de 12 legisladores, busca transformar a la provincia de un mero receptor de regalías a un actor con capacidad de negociación directa sobre los yacimientos maduros, aunque el Ejecutivo admite que la empresa local no tiene capacidad operativa para explorar por sí sola.

Canals describió el traspaso como una herramienta de “previsibilidad” ante un escenario adverso marcado por la decisión empresarial de YPF de abandonar la región, una maniobra ya ejecutada en otras provincias patagónicas. Según el funcionario, la ley permite a Tierra del Fuego “sentarse a negociar desde otro lugar” con operadores privados, reconociendo explícitamente que Terra Ignis funcionará como una estructura de intermediación y gestión, dado que “no se plantea hacer exploración por sí misma“. El objetivo es reactivar la inversión que la petrolera nacional dejó de realizar en los últimos años, garantizando la continuidad laboral en la zona norte y en las empresas satélites.

El trasfondo financiero de la operación es crítico. El Jefe de Gabinete vinculó directamente la necesidad de generar “mayores recursos propios” a la baja en la coparticipación federal que golpea las arcas provinciales. En su defensa del acuerdo, Canals aseguró que las condiciones obtenidas por Tierra del Fuego equiparan a las de Santa Cruz y superan a las negociadas por Chubut y Río Negro, posicionando a la isla con una ventaja comparativa en el manejo de los pozos remanentes.

Finalmente, ante las dudas sobre la letra chica del acuerdo, el funcionario enfatizó la “madurez política e institucional” de la Legislatura y defendió la transparencia del proceso, asegurando que YPF expuso los detalles ante la comisión legislativa. Para la administración provincial, la consolidación de Terra Ignis representa un “tinte de esperanza” y un cambio de paradigma hacia un mayor sentido de pertenencia sobre los recursos naturales, intentando convertir una retirada corporativa en una oportunidad de soberanía energética y alivio fiscal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)