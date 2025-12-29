Convocan a una marcha en Comodoro Rivadavia para pedir pirotecnia cero

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Luego de varias intervenciones de Bomberos Voluntarios ante el uso de pirotecnia y las quejas de vecinos en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, la organización Comodoro Conciencia Activa convocó a una marcha para el próximo lunes 29 de diciembre reclamando por el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la venta y uso de pirotécnica en la ciudad.

Desde la organización advirtieron sobre el “uso descontrolado de pirotecnia sonora, pese a que se encuentra vigente la Ordenanza N° 12.625, que prohíbe los fuegos artificiales con estruendo en la ciudad”.

Hubo más de 20 incendios entre el 24 y 25 de diciembre producto del uso de pirotecnia en Comodoro Rivadavia y cientos de perros perdidos, heridos y atropellados por los efectos sonoros de los fuegos artificiales.

- Publicidad -

También advirtieron del daño que provoca en “niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores y personas con distintas condiciones de salud, quienes atravesaron crisis y episodios de angustia a raíz de las detonaciones”.

Por ello, se convocó a una marcha desde las 18 horas desde la Plaza de la Escuela 83 de la ciudad para pedir al municipio y los organismos de control que hagan efectivo el cumplimiento de la normativa. (Agencia OPI Chubut)