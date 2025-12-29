Cristina Kirchner: nuevo parte médico confirma recuperación lenta y drenaje peritoneal

- Publicidad -

Cristina Kirchner continúa su evolución por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y presenta una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”, según confirmó el Sanatorio Otamendi en su informe oficial difundido hoy. El documento ratifica la extensión de la hospitalización iniciada el 22 de diciembre.

La dirección médica de la institución, a cargo de Marisa Lanfranconi, detalló que la paciente “se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”. Como única variante respecto al silencio informativo de las últimas 48 horas, se indicó el comienzo de “ingesta de semisólidos con buena tolerancia”.

El parte establece condiciones estrictas para el alta: “De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal”. Esto implica, necesariamente, el retiro del drenaje y la finalización del esquema de antibióticos antes de abandonar el centro de salud.

- Publicidad -

La titular del Partido Justicialista (PJ) cumplió más de una semana internada en una habitación individual, donde recibió la visita de Máximo Kirchner. En el exterior del sanatorio, grupos de militantes mantienen presencia con consignas de apoyo y rechazo a la condena de prisión domiciliaria dictada en la Causa Vialidad. (Agencia OPI Santa Cruz)