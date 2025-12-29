Economía a dos velocidades: advierten sobre la destrucción del tejido industrial

- Publicidad -

Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), denunció que el Gobierno Nacional ha dejado al sector “librado al azar” y exigió medidas urgentes al ministro de Economía, Luis Caputo. El dirigente industrial advirtió sobre una “economía a dos velocidades” donde el superávit fiscal y la baja de la inflación no compensan el riesgo de una masiva destrucción de empleo.

El informe del Observatorio IPA detectó una caída brutal del consumo que impacta directamente en la operatividad de las fábricas. Según Rosato, la administración central sostiene una alta presión impositiva sobre la producción local, mientras simultáneamente avanza con la liberalización de importaciones. Esta combinación, a juicio del sector, desbalancea el escenario productivo.

El representante empresarial planteó que la estabilidad macroeconómica no debe financiarse con la “mortandad de empresas”. En este sentido, instó al equipo económico a definir si la situación actual responde a una “torpeza” de gestión o a un objetivo deliberado de desmantelamiento industrial.

Para revertir el ciclo recesivo, la entidad presentó un pliego de condiciones técnicas que requieren intervención estatal directa:

Financiamiento accesible: Líneas de crédito con tasas compatibles para la producción.

Líneas de crédito con tasas compatibles para la producción. Tarifas diferenciadas: Subsidios o esquemas de costos energéticos específicos para la industria.

Subsidios o esquemas de costos energéticos específicos para la industria. Control de comercio exterior: Restricciones a la entrada de productos terminados que compiten con la manufactura local.

Restricciones a la entrada de productos terminados que compiten con la manufactura local. Estímulo a la demanda: Políticas fiscales para reactivar el consumo interno.

Rosato concluyó con un mensaje directo al Palacio de Hacienda: los sectores beneficiados por el actual modelo “no lograron compensar las pérdidas laborales” del resto de la economía. El pedido de apertura al diálogo busca evitar una “catástrofe” social irreversible en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)