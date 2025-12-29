Verano: Cuándo y dónde está permitido hacer fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – Ante el inicio de la temporada estival y el aumento del tránsito hacia las zonas rurales, la Secretaría de Ambiente provincial ratificó el esquema de prohibiciones y permisos basado en el Índice de Peligrosidad de Incendios (IPI). Los controles se intensificarán en los accesos a las tres ciudades.

En un contexto donde la preservación del recurso forestal es crítica para Tierra del Fuego, las autoridades provinciales han recordado que la normativa para el uso de fuego al aire libre no es optativa, sino que depende estrictamente de las condiciones meteorológicas diarias.

La premisa base establecida por la Secretaría de Ambiente es clara: hacer fuego está prohibido en toda la provincia, con la única excepción de los sitios habilitados (campings organizados) y siempre que el índice diario lo autorice.

El semáforo que define la legalidad

El sistema de prevención se apoya en el Índice de Peligrosidad de Incendios (IPI), una herramienta técnica que evalúa el riesgo de propagación de llamas según variables climáticas (viento, temperatura, humedad). Este índice se actualiza diariamente al mediodía.

Para el ciudadano y el turista, la lectura es binaria y no admite interpretaciones subjetivas:

Índice VERDE: Habilita el uso de fuego exclusivamente en campings autorizados.

Habilita el uso de fuego en campings autorizados. Índice ROJO: Prohibición total. No se puede encender fuego en ningún lugar de la provincia, ni siquiera en los campings habilitados.

La información se encuentra disponible en la señalización vial ubicada en las salidas y accesos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, además de los canales digitales oficiales.

Fiscalización y alternativas seguras

Desde la administración provincial, se busca desincentivar el uso de leña en favor de alternativas que no dependen del clima. En el marco de la campaña “Naturaleza sin Fuego“, se promueve el uso de calentadores portátiles a gas (homologados y de corte rápido). Estos dispositivos están permitidos bajo cualquier índice de peligrosidad, ofreciendo una solución segura para caminatas y campamentos.

Rodrigo Cía, subsecretario de Manejo del Fuego, confirmó que el despliegue no será solo informativo. “Los equipos de brigadistas estarán realizando recorridos preventivos en distintos sectores de la provincia para concientizar y asegurar el cumplimiento de las normativas“, advirtió el funcionario.

La advertencia subraya que la responsabilidad es individual: consultar el índice antes de salir es el primer paso obligatorio para evitar sanciones y, fundamentalmente, desastres ambientales.

Datos Útiles

Consulta de sitios habilitados: Web Oficial de Producción y Ambiente

Web Oficial de Producción y Ambiente Emergencias: Ante columnas de humo, llamar inmediatamente al 103 (Defensa Civil) o al 911.



(Agencia OPI Tierra del Fuego)