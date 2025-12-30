Bolsonaro operado nuevamente en Brasilia mientras cumple condena

- Publicidad -

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido a una nueva intervención quirúrgica en el hospital DF Star de Brasilia con el objetivo de frenar sus recurrentes crisis de hipo. Este procedimiento médico se lleva a cabo mientras el ex mandatario cumple una pena de prisión efectiva, habiendo sido trasladado desde la Superintendencia de la Policía Federal gracias a una autorización específica del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. El ingreso al centro de salud se produjo el pasado 24 de diciembre y desde entonces permanece bajo custodia médica para tratar diversas afecciones que han requerido atención continuada en el quirófano.

De acuerdo con el informe de la institución médica, la cirugía tuvo como finalidad bloquear el nervio frénico izquierdo responsable del control del diafragma para complementar el tratamiento iniciado el sábado anterior cuando se realizó el mismo procedimiento en el lado derecho. La ex primera dama Michelle Bolsonaro confirmó la finalización del procedimiento a través de sus redes sociales indicando que esperaban su traslado a la habitación. Ella figura como la única acompañante autorizada para pernoctar con el ex jefe de Estado en las instalaciones sanitarias mientras se aguarda la difusión de un nuevo parte oficial o una rueda de prensa del equipo de salud.

La actual internación de Bolsonaro incluye una serie de intervenciones escalonadas que comenzaron el día de Navidad cuando fue operado de una hernia inguinal sin registrar complicaciones inmediatas. Los profesionales que supervisan su evolución estiman que el alta médica podría concretarse el próximo 31 de enero dependiendo de su respuesta a los tratamientos recientes. La atención pública se mantiene sobre la evolución clínica del paciente debido a la naturaleza recurrente de sus cuadros y la necesidad de procedimientos invasivos secuenciales para estabilizar su condición.

Este periodo de hospitalización constituye un interregno en el cumplimiento de la condena de 27 años y tres meses de prisión que recae sobre Jair Bolsonaro. La sentencia fue dictada en septiembre por tentativa de golpe de Estado y determina su reclusión en la sede de la Policía Federal en la capital brasileña. La salida del recinto carcelario responde estrictamente a razones humanitarias y de salud validadas por el poder judicial, manteniendo su estatus de privado de libertad durante su estancia en el centro médico privado. (Agencia OPI Santa Cruz)