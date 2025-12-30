Fase 4: Remonetización, deuda externa y flexibilidad del cepo

- Publicidad -

El Banco Central (BCRA) activará este 1° de enero la Fase 4 del programa económico, una etapa marcada por la necesidad técnica de cubrir vencimientos de deuda por US$ 4.200 millones durante el primer mes del año. La estrategia oficial se apoyará en la inyección de pesos y la compra de divisas en el mercado.

Según los lineamientos presentados por la entidad que preside Santiago Bausili, el organismo priorizará la acumulación de reservas internacionales mediante la remonetización de la economía. El plan estipula que la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, aunque bajo un estricto monitoreo de los agregados monetarios para evitar desajustes inflacionarios.

El mecanismo de intervención definido por la autoridad monetaria establece límites concretos para la operación en el mercado de cambios:

Se comprará hasta el 5% diario del volumen operado en el mercado.

del volumen operado en el mercado. Se habilitan adquisiciones en bloque por fuera de las operaciones diarias estándar.

Las nuevas bandas cambiarias se ajustarán con un rezago de dos meses respecto a la inflación, fijándose en un 2,3% basado en el dato de octubre.

Presión de deuda y condiciones del cepo

El desafío financiero inmediato recae sobre el Tesoro, que deberá afrontar los compromisos de deuda de enero en un contexto donde cada dólar acumulado resulta crítico. Para el BCRA, la clave radica en que el sector privado logre financiarse en el mercado externo. Esto permitiría que el flujo de compra de la entidad se transforme en un aumento real del stock de reservas, en lugar de consumirse en el pago de capital e intereses.

Respecto a las restricciones vigentes, el Central evitó dar fechas concretas para el fin del cepo. La flexibilización para el pago de dividendos y deudas comerciales previas a 2025 quedó condicionada a dos factores: el equilibrio sostenido en el mercado cambiario y el acceso fluido del Tesoro a los mercados internacionales de crédito.

La normalización de la política de encajes bancarios continuará su curso, aunque la autoridad monetaria advirtió que cualquier modificación estará supeditada a mantener la estabilidad de precios, reconociendo el impacto directo que estas medidas tienen sobre la intermediación financiera. (Agencia OPI Santa Cruz)