Gobierno disuelve la ANDIS: Sus funciones pasan a Salud

El Gobierno Nacional confirmó hoy una reestructuración mayor en el organigrama del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como ente autárquico. Según lo informado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todas sus funciones serán absorbidas directamente por el Ministerio de Salud. Desde el Ejecutivo se apresuraron a aclarar un punto clave para llevar tranquilidad a los beneficiarios: esta medida administrativa no implicará recortes en las pensiones por discapacidad vigentes.

El argumento central para la disolución del organismo radica en la detección de lo que el gobierno denomina “toneladas de capas burocráticas” y desmanejos administrativos. La absorción por parte de la cartera de Salud busca eliminar la discrecionalidad política y, según las cifras oficiales, permitirá dar de baja 16 cargos políticos jerárquicos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura de mando. El objetivo declarado es que los recursos lleguen sin intermediarios a las personas con discapacidad y a los prestadores de salud.

En un anuncio de especial relevancia para la región patagónica y el litoral marítimo, se confirmó la aprobación de un contrato de financiamiento con el banco francés CACIB para la compra de cuatro helicópteros AW 109. Estas unidades serán operadas por la Armada Argentina bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La adquisición tiene como fin estratégico potenciar la capacidad de vigilancia y control en los espacios marítimos nacionales, complementando la reciente incorporación de los aviones F-16 y reforzando la soberanía sobre nuestros recursos pesqueros y territoriales.

En el plano económico, el gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. Esta última norma plantea un cambio de paradigma legal: establece que el ciudadano tiene libertad para disponer de sus fondos sin obligación de dar explicaciones preventivas al Estado, invirtiendo la carga de la prueba. Adorni definió esto como el fin del “Estado depredador” y una herramienta para fomentar el mercado de capitales y la inversión privada.

Finalmente, se presentaron herramientas de control ciudadano como el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, que permitirá a los vecinos de cada localidad —incluidos los municipios de Santa Cruz— conocer en detalle la carga impositiva que aplican sus gobiernos locales sobre productos y servicios. Además, se ratificó la transformación de los planes sociales en vouchers educativos de capacitación para 900.000 beneficiarios y la extensión del decreto de “pauta cero” para medios de comunicación por un año más. (Agencia OPI Santa Cruz)