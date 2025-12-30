- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su consternación y molestia ante el ataque con drones perpetrado por fuerzas de Kiev contra la residencia presidencial rusa en Novgorod, según declaraciones del asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Durante una conversación telefónica mantenida con su homólogo Vladímir Putin, el mandatario estadounidense calificó la ofensiva como una acción imprudente que no podría haber imaginado por parte de Ucrania. Este intercambio se produce inmediatamente después de las negociaciones realizadas en Mar-a-Lago entre la administración Trump y la delegación ucraniana, cuyos resultados fueron detallados por la parte norteamericana al Kremlin en un informe integral presentado durante la llamada.

En el marco de este diálogo de alto nivel, se reveló que la estrategia de la Casa Blanca hacia el gobierno de Volodímir Zelenski ha girado hacia la presión diplomática para la resolución del conflicto. Trump informó a Putin que desaconsejó explícitamente al presidente ucraniano buscar un respiro militar en el frente, instándolo en su lugar a concentrar esfuerzos en alcanzar acuerdos integrales y vinculantes. La comunicación entre Washington y Moscú sirvió para que los asesores clave de Trump expusieran los puntos centrales discutidos el día anterior con la comitiva de Kiev, evidenciando un flujo de información directo entre las potencias sobre el destino de las negociaciones de paz.

La frecuencia de las interacciones entre ambas naciones denota una intensidad diplomática significativa en el transcurso de 2025, año en el que Putin ha entablado 17 contactos con representantes de Estados Unidos, incluyendo 10 conversaciones telefónicas directas con Donald Trump. El líder ruso enfatizó su intención de mantener una cooperación estrecha y productiva con sus socios estadounidenses para explorar vías de pacificación, confirmando que la de esta mañana constituye la segunda conversación entre los jefes de Estado en un lapso de apenas 48 horas.

La Casa Blanca ratificó la existencia del contacto telefónico a través de su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, quien se limitó a describir el intercambio como una llamada positiva relacionada con Ucrania, sin aportar la profundidad de detalles ofrecida por la contraparte rusa. La publicación oficial en la plataforma X por parte de la vocera estadounidense cierra el ciclo informativo de un evento que pone de manifiesto la triangulación de las negociaciones y la postura crítica de la administración Trump frente a las tácticas militares recientes desplegadas por el gobierno ucraniano en territorio ruso. (Agencia OPI Santa Cruz)