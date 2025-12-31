ARCA extiende el plan de pagos hasta el 31 de marzo de 2026

- Publicidad -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la extensión del plazo para la adhesión al plan de facilidades de pago. La medida administrativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, corre la fecha límite hasta el 31 de marzo de 2026, otorgando un trimestre adicional a los contribuyentes.

La decisión se instrumentó a través de la Resolución General 5808/2025. Esta normativa modifica el esquema original planteado por la Resolución General N° 5.711 y su modificatoria N° 5.777, que fijaban el cierre de la convocatoria para el 30 de diciembre de 2025.

El organismo recaudador busca, técnicamente, asegurar el ingreso de fondos por obligaciones impagas. El plan abarca deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, permitiendo a los deudores evitar la ejecución fiscal inmediata.

Alcance de la regularización y deudas incluidas

El esquema de regularización está diseñado para absorber pasivos que incluyen intereses y multas. Los sujetos alcanzados podrán incluir en el plan las siguientes obligaciones:

Deudas impositivas .

. Obligaciones aduaneras .

. Recursos de la seguridad social.

La medida entró en vigencia de forma inmediata este miércoles. Si bien desde el organismo se plantea como un fomento al “cumplimiento voluntario”, en la práctica financiera representa una ventana de tiempo necesaria ante la acumulación de pasivos en el sector privado. La extensión hasta 2026 intenta mitigar los costos financieros derivados de la mora para empresas y particulares. (Agencia OPI Santa Cruz)