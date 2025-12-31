Combustibles: Se aplica la primera cuota del aumento y difieren el “grueso” a febrero

- Publicidad -

Cargar combustible será más caro este mes. El Gobierno Nacional activó una actualización de los tributos que impactará directamente en los surtidores, llevando el componente impositivo de la nafta a $17,291 por litro. La medida se oficializó mediante el Decreto 929/2025, que confirma una suba parcial para enero y deja la puerta abierta para un nuevo ajuste el próximo mes.

La normativa establece que los nuevos valores rigen para las ventas realizadas entre el 1° y el 31 de enero de 2026. Si bien el Ejecutivo decidió “desdoblar” la carga para no trasladar toda la inflación acumulada de golpe, el usuario deberá afrontar un incremento inmediato en el ticket final.

Los nuevos costos fijos por litro

El ajuste recae sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). El desglose de lo que el contribuyente paga dentro del precio del litro queda así:



Nafta (Súper y Premium): El impuesto sube a $17,291 (en diciembre era $16,373). El IDC pasa a $1,059 .

El impuesto sube a (en diciembre era $16,373). El IDC pasa a . Gasoil: La carga tributaria general escala a $14,390 (antes $13,546).

La carga tributaria general escala a (antes $13,546). Zona Patagónica (Gasoil): En Santa Cruz, Chubut y el resto de la región exenta, el impuesto diferenciado sube a $7,792 (previamente $7,335).

Febrero: el mes del ajuste pendiente

Lo que el Gobierno no cobra ahora, lo cobrará en 30 días. El decreto explicita que los incrementos remanentes (correspondientes a la inflación de 2024 y gran parte de 2025) se difieren para febrero.

La estrategia de la administración de Javier Milei es evitar un salto brusco en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. Sin embargo, para el bolsillo del conductor, esto significa que el alivio es solo temporal: el aumento total no se anuló, simplemente se financió en dos cuotas obligatorias. (Agencia OPI Santa Cruz)