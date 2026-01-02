Brasil inyectará 110000 millones de reales con nuevas medidas fiscales

- Publicidad -

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializó este jueves un paquete de medidas económicas que incluye la exención del impuesto sobre la renta para salarios de hasta 5.000 reales y un aumento del salario mínimo del 6,79 por ciento. El gobierno estima que la implementación conjunta de estas políticas inyectará 110.000 millones de reales en la economía brasileña durante 2026. La reforma busca modificar la estructura tributaria y aumentar el ingreso disponible de los trabajadores mediante una actualización de los pisos salariales y las tablas de retención fiscal que entran en vigor a partir del 1 de enero.

La nueva normativa tributaria elimina el pago del impuesto a las ganancias para quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales y genera un impacto inmediato en 10 millones de trabajadores que dejarán de tributar. El cálculo oficial indica que esta franja de contribuyentes obtendrá un ahorro anual cercano a los 4.000 reales lo que equivale a una mejora en el poder adquisitivo superior a los 300 reales por mes. La medida alcanza también de forma parcial a otros seis millones de personas con ingresos de entre 5.000 y 7.350 reales quienes verán una reducción en el impuesto retenido en la fuente como parte del mecanismo de ajuste fiscal.

En paralelo a la exención impositiva el Ejecutivo aplicó la política de valorización del salario mínimo que eleva el monto de 1.518 a 1.621 reales. Este ajuste se fundamenta en una fórmula que combina la inflación oficial con el crecimiento del Producto Interno Bruto y que según la administración actual no fue aplicada durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro entre 2016 y 2022. El Ministerio de Trabajo y Empleo sostiene que este incremento salarial introduce 7.000 millones de reales mensuales en el mercado interno para dinamizar el consumo y la producción.



El alcance de las medidas tiene repercusiones directas e indirectas sobre un universo estimado de 80 millones de personas al considerar a jubilados pensionados y beneficiarios de programas sociales vinculados al salario mínimo. Datos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos proyectan que solamente la actualización del piso salarial volcará 81.700 millones de reales en la economía este año. El mandatario brasileño calificó estas determinaciones como un acto de justicia tributaria orientado a que quienes viven de su trabajo dispongan de mayores recursos líquidos. (Agencia OPI Santa Cruz)