Dólar Banco Nación roza los $1.500 tras la actualización de las bandas cambiarias

El esquema cambiario inauguró 2026 con un cambio de mecánica que impactó directamente en las cotizaciones. El dólar mayorista reaccionó con un incremento del 1,7% y alcanzó los $1.475, mientras el Banco Central (BCRA) modificó las reglas de actualización de las bandas de flotación.

La autoridad monetaria abandonó el ajuste mensual fijo del 1% para indexar el tipo de cambio según la inflación registrada. En enero, el techo y el piso de la banda subirán un 2,5%, cifra correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Bajo esta nueva dinámica, el techo de la banda pasó de $1.526,1 a $1.529 este viernes. La proyección técnica indica que, para el 31 de enero, el límite superior se ubicará en $1.564. Actualmente, la cotización mayorista se mantiene $56 por debajo de este techo.

Impacto en la plaza financiera

El traslado a precios se verificó en todos los segmentos del mercado. El Banco Nación ajustó la divisa en $15, cerrando en $1.495, valor que no se registraba desde la primera semana de noviembre de 2025.

El comportamiento de los dólares financieros y libres acompañó la tendencia:

Dólar MEP: Operó en torno a los $1.504 .

Operó en torno a los . Contado con Liquidación (CCL): Se ubicó cerca de los $1.539 .

Se ubicó cerca de los . Variación: Ambos registraron avances cercanos al 1%.

Vencimientos de deuda y reservas

El ajuste del tipo de cambio busca incentivar la liquidación de divisas para robustecer las arcas del Central, en un contexto de exigencia financiera inmediata. En el plazo de una semana, el Gobierno debe afrontar vencimientos de deuda por US$ 4.200 millones.

Los datos financieros indican que el equipo económico cuenta actualmente con solo la mitad de los fondos necesarios para cubrir esta obligación. Ante la brecha de liquidez, la estrategia oficial podría requerir la activación de un REPO con bancos internacionales para evitar el default técnico y cumplir con los acreedores. (Agencia OPI Santa Cruz)