El Banco Nación mejora su resultado operativo y perfil crediticio

- Publicidad -

La calificadora de riesgo FIX SCR confirmó la nota “AAA (arg)” para el Banco Nación, validando la máxima categoría dentro de la escala nacional. El reporte técnico fundamenta la decisión en un desempeño operativo que arrojó un ROAA positivo del 1,2% y una reducción progresiva de la exposición financiera al sector público para volcarse al crédito privado.

La agencia mantuvo también la calificación “A1+(arg)” para el corto plazo. Este indicador señala una capacidad de pago sólida para cumplir compromisos financieros inmediatos frente a otros emisores del mercado local. La entidad financiera sostiene su posición de liquidez y capital, elementos claves dada su condición sistémica reconocida por el Banco Central.

Cartera irregular y desempeño operativo

El análisis de los balances muestra un cambio en la composición del negocio respecto al reporte de julio-2025. Se observa un mayor dinamismo en el otorgamiento de préstamos al sector privado, lo que impacta directamente en la estructura de ingresos de la entidad.

- Publicidad -

Los datos duros del informe detallan:

ROAA: 1,2% (Retorno sobre Activos Promedio).

1,2% (Retorno sobre Activos Promedio). Cartera Irregular: Acotada al 2,2% , con una cobertura de previsiones adecuada.

Acotada al , con una cobertura de previsiones adecuada. Tendencia: Mejora del resultado operativo en comparación al primer semestre.

Si bien los niveles de capital permanecen elevados, la calificadora proyecta un descenso técnico esperado. Esto responde al crecimiento del crédito y a la adaptación de la entidad al nuevo contexto macroeconómico y competitivo, manteniendo la perspectiva estable. (Agencia OPI Santa Cruz)