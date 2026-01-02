Milei confirma la creación de un bloque de diez países contra el socialismo

- Publicidad -

En una definición que marca un nuevo rumbo en la política exterior argentina, el presidente Javier Milei confirmó que avanza en la conformación de una alianza internacional de centroderecha. El objetivo declarado por el mandatario es agrupar a diez naciones para defender lo que él denomina “las ideas de la libertad” y contraponerse a las influencias de izquierda en la región.

Durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que se emitirá completament el próximo 11 de enero, Milei reveló los detalles de esta plataforma. Según el Presidente, la meta es clara: “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones“. Esta movida busca capitalizar lo que el libertario considera un “despertar” de la región frente a modelos políticos que, a su juicio, han empobrecido a la población bajo un “relato sensiblero“.

Los nombres detrás del bloque

Lo más relevante para el análisis político es la lista de aliados que Milei menciona como parte de este armado. El grupo no solo incluiría a mandatarios en ejercicio, sino también a referentes de la oposición en países vecinos, lo que sugiere una estrategia a largo plazo. Entre los nombres citados figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino; y de República Dominicana, Luis Abinader.

Es destacable la inclusión de figuras que no son actualmente Jefes de Estado, pero que lideran la oposición en sus países, como José Antonio Kast en Chile. Para provincias como Santa Cruz, que mantienen una relación fluida y fronteriza con la nación trasandina, la afinidad de Milei con el sector de Kast (opuesto al actual gobierno de Gabriel Boric) es un dato clave para la diplomacia bilateral y el comercio en la Patagonia.

Una batalla cultural regional

El mandatario argentino fue tajante al describir la motivación del bloque: combatir tanto al “socialismo del siglo XXI” como a la agenda “woke” (término utilizado para describir movimientos progresistas enfocados en justicia social y minorías, a los que Milei se opone). “La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso”, sentenció Milei desde Casa Rosada.

Este anuncio llega en un momento de alta exposición internacional para el Presidente, coincidiendo con el reconocimiento de tres medios británicos que lo han destacado recientemente como uno de los líderes más influyentes del año. Aunque el bloque aún no tiene un nombre oficial, la estructura de diez países ya estaría trabajando en acciones conjuntas, redefiniendo el mapa de alianzas de la Argentina en el continente. (Agencia OPI Santa Cruz)