Sismo de magnitud 6,5 en México deja un muerto y doce heridos

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió el sur de México este viernes dejando un saldo de una persona fallecida y doce heridos tras la activación de los protocolos de emergencia en la capital del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, pero sus consecuencias fatales se materialiceron en la Ciudad de México, donde las autoridades locales confirmaron el deceso de un hombre durante las maniobras de evacuación y reportaron múltiples afectaciones en la infraestructura urbana y el suministro eléctrico.

La víctima fatal fue identificada como un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien perdió la vida en la alcaldía Benito Juárez al caer y perder la conciencia mientras intentaba abandonar el inmueble durante la alerta. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ratificó esta información y detalló que, además del fallecimiento, los servicios de emergencia atendieron a una docena de personas que resultaron con lesiones de diversa consideración derivadas del evento sísmico que movilizó a la población en las primeras horas de la mañana.

El impacto en la infraestructura obligó a las autoridades a desplegar operativos de revisión inmediata, detectando interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a dieciocho colonias de la zona metropolitana. Como medida preventiva y de fiscalización de la seguridad estructural, se sometieron a evaluación técnica dos edificaciones con riesgo de derrumbe, mientras que brigadas especializadas inspeccionaron otros treinta y cuatro edificios y cinco casas particulares para descartar daños mayores que pudieran poner en riesgo a los habitantes.

Según los datos técnicos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional de México, el sismo se registró a las 07:58 hora local con un epicentro localizado a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de cinco kilómetros. La cercanía a la superficie y la magnitud del fenómeno activaron los altavoces de la alerta sísmica en la capital segundos antes de la percepción del movimiento, lo que permitió el inicio de los protocolos de seguridad civil antes de que la onda sísmica impactará la ciudad. (Agencia OPI Santa Cruz)