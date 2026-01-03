Cayó le dictador y nace la esperanza del pueblo venezolano

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Lo que debía haber pasado hace muchísimo tiempo, acaba de ocurrir: EEUU extrajo a Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores y le puso fin al último dictador narcoterrorista que asoló al país centroamericano desde el 28 de julio del año 2014.

Como era de esperar, fue EEUU y dentro de él Donald Trump, el único país con la capacidad de encabezar una operación de este tipo, quien tomó la decisión de actuar eficazmente contra el narcotraficante que implantó el terror en Sudamérica como un mequetrefe cómplice de los países política e ideológicamente marginales como Cuba, Irán y la propia Rusia y facciones terroristas como el Hesbollá, triangulando riqueza, tecnología, vaciando de riquezas, oro y petróleo a Venezuela y transformando el hermoso país carioca en un centro neurálgico de triangulación y distribución de la droga en el mundo y particularmente, en la posta obligada de la cocaína colombiana, mejicana y boliviana a territorio estadounidense, abasteciendo vía Cuba lo que producía el llamado Cártel de los Soles, cuyo jefe es el ridículo dictadorzuelo que espero tenga reservado el destino del “Chapo” Guzmán en las cárceles de máxima seguridad de EEUU.

Hay muchísimo para desmenuzar sobre lo que existe detrás de una operación de este tipo, es cierto; nada termina en Venezuela con la detención del déspota, la cuestión recién empieza, pero es imprescindible observar el contexto, cuál es la dinámica del conflicto político nacional e internacional que sucede al hecho fáctico del desalojo del poder narco en Venezuela, el factor residual que va a subsistir por mucho tiempo y fundamentalmente, la reacción popular del pueblo, que seguramente está dividido y atomizado, razón por lo cual es imprescindible el apoyo de la comunidad internacional, la colaboración y el compromiso de los pueblos libres, con ese extraordinario país centroamericano.

Ahora falta que los EEUU y las fuerzas alineadas de Venezuela les den caza a los asesinos y genocidas que secundaban al monigote derrocado, porque todos ellos son el numen de esta banda criminal y genocida.

Diosdado Cabello es el principal “cerebro” del régimen narco en Venezuela y tanto él como Delcy Rodríguez encabezan esta asociación ilícita concebida para matar, oprimir, secuestrar, torturar y masacrar a cualquiera que se le interponga en su camino delictivo, tal como ha sucedido y sucede con cualquier cártel del mundo como Sinaloa, el de Medellín, Jalisco, Juárez, Santa Rosa de Lima, etc.

La bandera de Venezuela flamea junto a la Argentina en las calles de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz

La descomposición de las FFAA y FFSS, como de la Justicia y los estamentos medios sociales en Venezuela es muy grande, como en todo país que sufre la opresión durante más de 20 años y debe renacer de las cenizas. No será una tarea fácil y no estará exenta de muchos problemas, pero el paso inicial fue dado y como lo deseábamos hace muchos años, el único país con capacidad para hacerlo era uno solo: Estados Unidos, solo que no hubo nunca un presidente con la decisión necesaria y más allá que no estoy de acuerdo personalmente con muchas de las cosas y formas que utiliza el actual presidente norteamericano, ésta operación es lo más natural que debe ocurrir en un país tan bello que un puñado de narcos transformaron en un ghetto inhumano y criminal.

Hay que avisarle a Cristóbal López y a sus empleados de C5N, incluyendo Brancatelli, que en unos días van a poder ir a Venezuela libremente y hacer el trabajo periodístico que les impidió hacer la dictadura de Maduro. Ahora, si, seguramente, van a poder trabajar con libertad y decir lo que quieran, incluyendo las alabanzas al régimen asesino que tanto admiran y está desapareciendo de la faz de la tierra. (Agencia OPI Santa Cruz)