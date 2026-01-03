Trump confirma captura de Nicolás Maduro tras ataque militar en Venezuela

- Publicidad -

En una escalada sin precedentes de la tensión geopolítica regional, el presidente Donald Trump confirmó hoy que Estados Unidos ejecutó un ataque militar a gran escala en territorio venezolano que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro. La operación, definida por el mandatario republicano como un éxito conjunto de las fuerzas de seguridad norteamericanas, marca un punto de quiebre definitivo al remover físicamente al jefe de Estado venezolano y a su esposa del país sudamericano. Este movimiento estratégico desarticula la cabeza del ejecutivo bolivariano mientras la Casa Blanca se prepara para desclasificar los detalles específicos de la incursión en una conferencia de prensa programada para esta mañana en Mar-a-Lago.

La extracción del líder venezolano conlleva una hoja de ruta judicial inmediata delineada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien ratificó el alcance extraterritorial de la maniobra. La funcionaria confirmó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores enfrentarán la ira de la justicia en tribunales estadounidenses a la brevedad, validando la ofensiva no solo como un golpe táctico militar, sino como la ejecución de un poder judicial que reclama jurisdicción sobre la cúpula chavista. El traslado de los detenidos a suelo norteamericano busca someter al liderazgo venezolano a procesos penales directos, eliminando cualquier margen de maniobra diplomática para el régimen depuesto.

Desde Caracas, la reacción oficial quedó en manos de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien calificó los hechos como un ataque terrorista cobarde y una invasión extranjera que no logrará doblegar al gobierno. En un escenario descrito por el dirigente como una masacre con bombas y misiles impactando en edificios y zonas residenciales habitadas por civiles, Cabello cuestionó duramente el silencio de los organismos internacionales. A pesar de la ofensiva, el funcionario aseguró que los objetivos estadounidenses solo se cumplieron parcialmente y apeló a la calma de la población, afirmando que existe una estructura organizada capaz de sobrevivir a la crisis y resistir al enemigo invasor.

El panorama actual configura una confrontación de narrativas y fuerzas donde la celebración de Washington por una operación quirúrgica contrasta con las denuncias de ataques indiscriminados contra un pueblo que dormía. Mientras la administración Trump consolida la captura como una victoria de seguridad nacional, el remanente del gobierno en Venezuela intenta sostener el control interno apelando a la movilización popular y negando la derrota total. Los sucesos de este sábado instauran una nueva realidad política en el hemisferio, dejando un vacío de poder en el Palacio de Miraflores y abriendo un proceso judicial en el norte que definirá el futuro inmediato de la nación petrolera. (Agencia OPI Santa Cruz)