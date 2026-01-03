Trump confirma traslado de Maduro a Nueva York

- Publicidad -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, definió la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro como un ataque espectacular sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y confirmó el traslado inmediato del mandatario depuesto a la ciudad de Nueva York. Desde la Casa Blanca, el líder republicano estableció una postura geopolítica contundente al asegurar que el dominio norteamericano en el hemisferio sur es fundamental, advirtiendo que las fuerzas estadounidenses permanecerán en territorio venezolano el tiempo que sea necesario. La maniobra, que incluye el enjuiciamiento de Cilia Flores, busca someter a la cúpula chavista a los tribunales estadounidenses por sus crímenes, consolidando un cambio de régimen por la vía de la fuerza.

El balance operativo presentado por Washington describe una capacidad militar venezolana que ha quedado inutilizable tras una incursión calificada como veloz por el jefe del Estado Mayor, Dan Caine. Aunque Trump reconoció que el ataque conllevó riesgos significativos, se mostró convencido del resultado y anticipó que sus tropas están preparadas para ejecutar una segunda ofensiva si la situación lo requiere. La presencia activa de fuerzas norteamericanas en el país sudamericano se mantiene vigente, bajo la premisa de que no existe misión difícil para los efectivos desplegados en esta operación de captura contra el sucesor de Hugo Chávez.

La intervención militar abre paso a una reconfiguración económica inmediata, marcada por el anuncio presidencial sobre el ingreso de petroleras de Estados Unidos a Venezuela. Trump consignó que se reconstruirá la industria de hidrocarburos mediante inversiones millonarias, asegurando que están listos para volver y cuidar al pueblo a través de la gestión de sus recursos. Esta declaración confirma que el objetivo estratégico trasciende la seguridad nacional, apuntando a la recuperación del control energético en la región y proyectando a Estados Unidos como una nación más segura y orgullosa tras la acción ejecutada.

- Publicidad -

Desde la diplomacia, el secretario de Estado Marco Rubio justificó la medida extrema argumentando que el dictador bolivariano tuvo la oportunidad de evitar este desenlace. El funcionario caracterizó a Trump como un presidente de acción que prioriza la paz pero responde con contundencia ante los desafíos, advirtiendo a la comunidad internacional sobre las consecuencias de poner a prueba a la administración. Con Maduro y Flores camino a ser alojados en Nueva York, la Casa Blanca cierra el cerco sobre el chavismo mediante una demostración de poder que combina la acción bélica con la apropiación de activos estratégicos. (Agencia OPI Santa Cruz)