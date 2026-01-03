Un niño sufrió una herida en el ojo por una cañita voladora

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un niño de 9 años recibió una lesión ocular tras ser alcanzado por una cañita voladora durante los festejos de fin de año en Comodoro Rivadavia y tuvo que ser atendido de urgencia en el Hospital Regional.

Se trata del primer caso de lesión directa por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo, cuando se encuentra vigente la prohibición del uso y comercialización de fuegos artificiales en toda la provincia de Chubut.

El niño ingresó el 1° de enero a las 1.30 horas y fue dado de alta con cuidados especiales por la lesión ocular.



Se indicó que los traumatismos oculares representan uno de los riesgos más graves, con el potencial de provocar daños irreversibles e incluso la pérdida permanente de la visión.

Desde el hospital reforzaron la “necesidad de extremar las medidas de prevención y desalentar el uso de pirotecnia, especialmente aquella que se eleva o explota en el aire”. (Agencia OPI Chubut)