Petróleo: EE.UU. dispone de 81.000 millones de barriles, Venezuela de 300.000

- Publicidad -

La decisión del gobierno de Donald Trump de detener al presidente Nicolás Maduro tiene un eje financiero ineludible: el control de 300.000 millones de barriles de crudo. Datos del Oil & Gas Journal, Venezuela posee el 17% de las reservas conocidas del planeta, superando a Arabia Saudita, Rusia y los propios Estados Unidos.

Sin embargo, el dato mata al relato de la potencia petrolera actual: el país caribeño apenas produce y vende el 1% del crudo que consume el mundo. La administración norteamericana adelantó que gobernará una “transición” con epicentro en la extracción de hidrocarburos, un sector devastado por el mal manejo, la falta de inversión y las sanciones previas.

El contraste de inventarios es técnico y determinante. Mientras Estados Unidos dispone de reservas probadas por 81.000 millones de barriles, el subsuelo venezolano triplica esa cifra. No obstante, el desafío fiscal y operativo radica en el tipo de producto: se trata de crudo extrapesado (alquitranado), cuya extracción es costosa y técnicamente compleja.

- Publicidad -

El rol de Chevron y el flujo a China

El mercado energético sufrió distorsiones en la última década. El comercio directo entre Caracas y Washington se interrumpió en 2019 tras las sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Aunque los envíos se reanudaron tímidamente en 2023, la mayor parte del flujo actual se dirige a China.

En este escenario de deterioro, solo un grupo reducido de operadores occidentales mantuvo su posición, apostando a la rentabilidad futura pese a los costos actuales:

Chevron: La segunda petrolera de EE.UU. opera hace más de un siglo y explica una cuarta parte de la producción actual.

La segunda petrolera de EE.UU. opera hace más de un siglo y explica una cuarta parte de la producción actual. Eni: La firma italiana mantiene activos estratégicos.

La firma italiana mantiene activos estratégicos. Repsol: La compañía española continúa en el terreno.

Las operaciones de la firma estadounidense han funcionado como un salvavidas financiero para la estructura local, enviando crudo a las refinerías de la costa del golfo para su conversión en gasolina y gasóleo.

Mike Wirth, director ejecutivo de la petrolera norteamericana, definió la estrategia corporativa antes de la detención: “Jugamos a largo plazo”. El directivo anticipó en Washington el interés de la empresa en liderar la reconstrucción económica cuando las circunstancias políticas cambiaran, un escenario que ahora se materializa bajo la intervención directa de la Casa Blanca. (Agencia OPI Santa Cruz)