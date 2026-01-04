Trump lanza ultimátum a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro

- Publicidad -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia a la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic, el jefe de Estado norteamericano estableció un ultimátum directo respecto al futuro de la administración venezolana, sentenciando que si la funcionaria no se alinea con las directrices de Washington y no hace lo correcto, deberá pagar un precio muy alto, el cual estimó como probablemente mayor al que enfrentó su antecesor.

La Casa Blanca mantiene la disposición de sostener una relación operativa con el actual gobierno de Caracas, aunque esta posibilidad está supeditada a una condición innegociable. La viabilidad diplomática depende del cumplimiento estricto de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, los cuales se centran fundamentalmente en la apertura del acceso para la inversión estadounidense en las vastas reservas de petróleo locales, marcando así la pauta económica que rige la política exterior norteamericana en la región.

La tensión bilateral se incrementó luego de que Rodríguez, quien fue confirmada como presidenta interina por el Tribunal Supremo y los mandos militares, adoptara un tono desafiante al asegurar la defensa de los recursos naturales del país. Frente a esta postura, y pese a su histórica retórica en contra de los cambios de régimen en el extranjero, Trump justificó la intervención directa calificando a Venezuela como un país totalmente fallido y un desastre en todos los sentidos, argumentando que la reconstrucción y el cambio de administración resultan una opción preferible a la situación actual.

- Publicidad -

En el marco de la misma declaración, el mandatario estadounidense amplió su visión sobre los intereses territoriales y de seguridad de su nación. Trump reiteró su interés estratégico por Groenlandia, asegurando que Estados Unidos la necesita absolutamente para su defensa, lo que contextualiza la presión sobre Venezuela dentro de una doctrina más amplia de aseguramiento de recursos y posiciones geopolíticas claves. (Agencia OPI Santa Cruz)