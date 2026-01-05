¿A cuánto cerró el dólar tras el debut de las bandas cambiarias?

- Publicidad -

La primera jornada de la semana mostró un comportamiento dispar entre las distintas cotizaciones. Tras el alza registrada el primer día hábil del año y la implementación de las nuevas bandas cambiarias, el dólar blue marcó un descenso del 0,99% para finalizar en $1.515 en la punta vendedora y $1.495 para la compra.

En el segmento formal, el tipo de cambio minorista se mantuvo estable en $1.445 para la compra. Sin embargo, la atención del mercado se centró en la plaza mayorista, donde el impacto del nuevo esquema de flotación comenzó a visibilizarse en los costos de transacción.

Presión sobre el techo cambiario

El dólar mayorista finalizó la rueda en $1.475, registrando una suba del 1,2%. Este incremento reduce el margen de maniobra respecto al techo cambiario fijado hoy en $1.532,69, dejando una diferencia de apenas 57 pesos. Cabe recordar que desde el viernes rige un sistema de actualización atado al último dato de inflación oficial del INDEC.

A continuación, el detalle del cierre de los tipos de cambio financieros y las reservas:

Dólar MEP: Operó con una leve baja del 0,1%, ubicándose en $1.501,4 .

Operó con una leve baja del 0,1%, ubicándose en . Contado Con Liquidación (CCL): Registró un alza del 0,27% y cerró en $1.538,5 .

Registró un alza del 0,27% y cerró en . Reservas del BCRA: Según el último reporte consolidado del viernes, el stock se ubicó en US$ 43.099 millones.

El escenario financiero muestra una calma tensa en los dólares libres, mientras el segmento mayorista comienza a testear los límites de la nueva estrategia de regulación monetaria. (Agencia OPI Santa Cruz)