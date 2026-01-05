Campaña Antártica: El Irizar abasteció a Petrel y Esperanza

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/26 continúa su curso operativo en un escenario climático complejo. El rompehielos ARA “Almirante Irizar” (RHAI) completó con éxito el reabastecimiento de las Bases Antárticas Conjuntas (BACs) Petrel y Esperanza, hitos fundamentales para garantizar la soberanía y la logística nacional en el sector antártico durante el próximo invierno.

La operación no estuvo exenta de desafíos técnicos. Tras dejar la base Marambio, el buque al mando del Capitán de Navío Sebastián Musa enfrentó una severa concentración de hielo en su aproximación a Petrel.

Maniobra táctica y apoyo internacional

Un dato técnico relevante de la navegación fue la utilización de la estela abierta por el crucero de exploración polar francés “Le Commandant Charcot”. El Irizar aprovechó el rastro del buque galo para navegar con mayor fluidez a través del pack de hielo, optimizando tiempos y consumo de combustible para arribar a destino en 48 horas.

- Publicidad -

Petrel: El nuevo nodo logístico

La Base Petrel, reactivada como base permanente en la campaña 2021/22, es el foco principal de la estrategia logística argentina por su ubicación a nivel del mar. Durante la operación, se desplegaron helicópteros Sea King que realizaron 15 vuelos de carga.

El material transportado incluyó víveres anuales, tubos de gas y carga general crítica para la segunda fase de desarrollo de la base. Esta etapa contempla el montaje de nuevos módulos habitacionales, vitales para sostener el incremento de la dotación y las obras de infraestructura que buscan transformar a Petrel en la puerta de entrada multimodal a la Antártida.

En este contexto, y en una muestra de institucionalidad en el terreno, se realizó la ceremonia de ascenso de suboficiales de las tres fuerzas, encabezada por el Jefe de base, Teniente Coronel Eric Josué Dorado.

Esperanza: Logística para las familias

Posteriormente, el RHAI se dirigió a la Base Esperanza. Allí, la meteorología impuso una pausa operativa obligada: vientos superiores a los 35 nudos forzaron al buque a mantenerse en espera durante la noche para garantizar la seguridad del personal.

Al mejorar las condiciones, se activaron los botes y las Embarcaciones de Desembarco de Personal y Vehículos (EDPV). El operativo permitió:

El traslado de científicos de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) .

. El desembarco de electrodomésticos, combustible y víveres para las familias que invernarán en la base.

El abastecimiento de la Escuela Provincial N° 38, símbolo de la presencia civil y educativa de Tierra del Fuego en el continente blanco.

El Segundo Comandante, Capitán de Fragata José Luis Cides, calificó el trabajo de la tripulación como “desgastante pero excelente”, confirmando que, pese a las dificultades climáticas propias de la latitud, el cronograma de la primera etapa se ha cumplido. (Agencia OPI Tierra del Fuego)