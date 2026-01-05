Informan recomendaciones por picaduras de animales ponzoñosos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Secretaría de Salud de Chubut brindó una serie de recomendaciones ante posibles picaduras de animales ponzoñosos como arañas, alacranes y serpientes durante la época estival y recordó la importancia de extremar las medidas de prevención contra picaduras o mordeduras de este tipo de especies.

La prevención se relaciona con las actividades al aire libre durante la temporada de calor dado que desde noviembre aumentaron las consultas por eventos con este tipo de especies.

La jefa del Departamento Provincial de Zoonosis, Alejandra Sandoval informó que “los animales ponzoñosos suelen ocultarse o anidar en lugares como piedras, árboles, cuevas, resumideros, huecos en la pared o el piso”.

- Publicidad -

“Es importante que la gente no camine ni corra descalza en zona de campo, ni fuera de los senderos; y que no introduzca los pies o las manos en huecos de árboles, piedras, cuevas o nidos”, añadió la funcionaria.

Entre las recomendaciones destacó que se debe “sacudir la ropa y el calzado antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse; separar las camas de la pared; observar el piso del baño antes de bañarse; cubrir con tela metálica los resumideros; usar botas de caña alta (de cuero o goma gruesa) cuando se transite por el campo; y mantener limpio y ordenado el interior del hogar, así como libre de malezas una superficie amplia alrededor de la casa o el campamento”.

En el caso de los campamentos “cerrar bien las carpas durante las horas de descanso y de paseo, y mantener acomodadas las mochilas, bolsas de dormir y otros elementos”.

Sandoval recordó que “la peligrosidad de los animales ponzoñosos depende tanto de la variedad del animal involucrado, como de la edad de la persona afectada y la cantidad de veneno inoculada”.

“Ante un accidente por cualquiera de los animales ponzoñosos, lo fundamental es acercarse a la brevedad al hospital público más cercano, donde en caso de ser necesario se pueden aplicar antídotos”, finalizó. (Agencia OPI Chubut)