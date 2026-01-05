Suiza congela activos financieros de Maduro tras su captura

- Publicidad -

El Gobierno de Suiza, a través de su Consejo Federal, ordenó este lunes el congelamiento inmediato de todos los activos financieros que Nicolás Maduro y su círculo más cercano posean en territorio helvético. La medida tiene como objetivo central prevenir cualquier intento de transferencia de fondos al extranjero ante el escenario de acefalía e inestabilidad política que atraviesa Venezuela tras la captura del líder chavista el pasado sábado en Caracas. Las autoridades de Berna buscan asegurar que los recursos no desaparezcan del sistema financiero mientras se define la situación de poder en el país sudamericano.

La decisión administrativa se sustenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos, conocida como FIAA, un instrumento legal diseñado específicamente para actuar ante cambios abruptos de gobierno en el exterior. Bajo este marco jurídico, el sistema bancario suizo ha sido puesto bajo estricta vigilancia para detectar movimientos sospechosos vinculados a la jerarquía del régimen saliente. La acción se define como una medida de carácter preventivo y cautelar, ejecutada independientemente de las discusiones sobre las circunstancias legales internacionales que rodearon la extracción de Maduro por parte de la administración Trump.

El comunicado oficial establece que, si las investigaciones posteriores demuestran el origen irregular del capital, el Estado suizo se compromete a garantizar la restitución de dichos recursos para el beneficio directo del pueblo venezolano. Al reconocer el cambio de mando de facto, Suiza habilita los mecanismos necesarios para que las futuras autoridades legítimas de Venezuela puedan iniciar procesos de asistencia judicial recíproca, permitiendo así la recuperación formal del patrimonio nacional que pudiera hallarse resguardado en sus entidades financieras.

Mientras Nicolás Maduro aguarda su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York para responder por cargos de narcoterrorismo, el gobierno suizo mantiene una postura dual de control financiero y diplomacia. A la par del bloqueo de cuentas, Berna reafirmó su compromiso con el derecho internacional y recordó que sus buenos oficios siguen a disposición de todas las partes para alcanzar una solución pacífica, aunque la prioridad inmediata se centra en evitar la fuga de capitales durante este periodo de transición. (Agencia OPI Santa Cruz)