El incendio en Puerto Patriada sigue activo y moviliza a 230 brigadistas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Secretaría de Bosques del Chubut confirmó que el incendio forestal iniciado el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, jurisdicción de El Hoyo, se mantiene activo y afecta vegetación nativa e implantada. El siniestro, localizado específicamente en el sector Primera Cantera, obligó a la cartera que conduce Abel Nievas a desplegar un operativo con 230 personas y a ordenar la evacuación de turistas y pobladores ante el riesgo para las viviendas y la integridad física de los presentes.

El fuego se detectó a las 14.30 horas del lunes y motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia coordinados por la Secretaría de Bosques y la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Según el informe técnico oficial, las llamas consumieron bosque nativo, matorrales y arbustos, lo que exigió la intervención de brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y bomberos, quienes durante la noche centraron sus esfuerzos en el resguardo de las estructuras edilicias amenazadas por el avance del frente ígneo.

Para contener la situación, el gobierno provincial dispuso la movilización de recursos terrestres y aéreos, incluyendo camionetas, autobombas, camiones cisterna, maquinaria pesada como topadoras y retroexcavadoras, además de aviones cisterna, anfibios y un helicóptero con helibalde. La estrategia operativa para la jornada del martes contempla mantener las tareas de protección de viviendas con el refuerzo de personal proveniente del SPLIF de San Carlos de Bariloche, el SPMF de Neuquén y brigadistas nacionales.

- Publicidad -

El operativo cuenta con la articulación de diversas instituciones provinciales, municipales y nacionales para sostener la logística que demanda el combate en el terreno. Las autoridades mantienen el monitoreo constante sobre la evolución del incendio en Primera Cantera, mientras los equipos de línea ejecutan las maniobras planificadas para evitar que el fuego alcance las zonas residenciales que permanecen bajo vigilancia estricta de los servicios de emergencia. (Agencia OPI Chubut)