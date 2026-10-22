Incautan droga valorada en 2 mil millones de pesos

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(OPI Chubut) – El procedimiento interjurisdiccional permitió la incautación de un cargamento valuado en 2 mil millones de pesos tras un año de pesquisas coordinadas entre la fuerza provincial y la Prefectura Naval en Buenos Aires.

La Policía del Chubut incautó más de 60 kilos de cocaína de máxima pureza y drogas sintéticas tras una investigación de más de un año que culminó en un operativo conjunto entre la fuerza provincial y dependencias federales. Las actuaciones fueron confirmadas en una conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Comodoro Rivadavia por el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

La mercadería secuestrada representa un valor superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones expuestas por el mandatario provincial. El informe oficial dio cuenta de ramificaciones operativas de la organización ilícita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense como La Plata.

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La Policía del Chubut encabezó las tareas de inteligencia previas y contó con la intervención directa de la División Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina con asiento en el puerto de La Plata para operar en territorio bonaerense. El ministro Héctor Iturrioz precisó que no existen registros previos de un decomiso de más de 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia, remarcando que el entramado abastecía tanto al mercado local como a distintos puntos del país.

En este marco, Ignacio Torres vinculó la operatoria desarticulada con estructuras delictivas de la zona: “Después de mucho tiempo de padecer una realidad compleja y difícil en Comodoro Rivadavia, donde hay nombres de familias muy conocidas, como los Nieves, los Vera y los Alcaina, que reiteradamente cometen delitos ligados a las drogas y asesinatos de los más crueles, donde muchas veces son víctimas vecinos que no tienen nada que ver, este secuestro de droga está directamente relacionado con lo mismo, incluso con ramificaciones que llegan a Buenos Aires y La Plata”. aseguró el gobernador.

Ignacio Torres cuestionó las resoluciones judiciales

El gobernador Ignacio Torres adelantó que el Ejecutivo provincial destinará fondos para la seguridad de Comodoro Rivadavia mediante la incorporación de más de un centenar de patrulleros y un plan de videovigilancia pautado para ejecutarse en dos semanas. La comunicación gubernamental no desglosó los números de expedientes administrativos, decretos ni el origen presupuestario específico de estas adquisiciones.

Respecto a las actuaciones en los tribunales, Ignacio Torres advirtió sobre el seguimiento de los expedientes: “De la misma forma en la que hacemos público un procedimiento como este, vamos a hacer público el avance de la causa, porque las condenas tienen que ser ejemplificadoras”. El gobernador cuestionó la concesión de libertades por vías de hábeas corpus que derivaron en fugas, y ratificó que el Estado provincial monitoreará la instancia penal correspondiente para impedir reducciones de penas en las sedes judiciales intervinientes. (Agencia OPI Chubut)