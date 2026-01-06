Milei se alinea con Trump en su plan de conducir Venezuela

- Publicidad -

El presidente Javier Milei ha redefinido su postura frente a la crisis en Venezuela, mostrando un alineamiento total con la estrategia de Donald Trump. A pesar de los elogios previos a la líder opositora María Corina Machado y de las conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron, la Casa Rosada ha decidido respaldar la decisión de Estados Unidos de conducir los destinos del país caribeño, descartando una salida electoral inmediata.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno considera que “llamar a elecciones es un delirio” en el contexto actual. El argumento central del oficialismo es que, tras el desembarco de las tropas norteamericanas, aún persiste la estructura armada del régimen de Nicolás Maduro. “No podría haber un proceso de libre elección”, explican desde el entorno presidencial, validando la tesis de que primero se requiere una “limpieza” de los factores de poder chavistas antes de ir a las urnas.

Este posicionamiento marca un giro diplomático. Tras las declaraciones de Trump, quien afirmó que Machado “no inspira respeto” y carece de apoyo interno, la administración libertaria ajustó su brújula. El canciller Pablo Quirno incluso desmintió gestiones para la asunción de Edmundo González Urrutia, ratificando que el plan es acompañar la intervención directa de Washington.

Preocupación por un argentino detenido

Más allá de la geopolítica, la atención urgente del Gobierno está puesta en la seguridad de Nahuel Gallo, el gendarme argentino privado de su libertad en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. A más de 72 horas del despliegue militar estadounidense, la incertidumbre sobre su paradero y estado de salud crece.

El embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, ya exigió su “inmediata liberación”. En Balcarce 50 admiten que, aunque “por el momento no ha habido cambios”, están “en vísperas de información” crucial. La situación de Gallo es el punto más sensible para la Argentina en medio del conflicto, y se espera que el alineamiento con Trump facilite respuestas sobre su situación. (Agencia OPI Santa Cruz)