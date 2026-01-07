Incendio en Los Glaciares: Evacuan turistas y el fuego sigue activo

- Publicidad -

El incendio forestal desatado en el Parque Nacional Los Glaciares continúa activo, focalizado en la zona del Cerro Huemul, situación que obligó a la evacuación de urgencia de 40 turistas que se encontraban en la Vuelta del Huemul. El operativo de rescate se realizó por vía lacustre mediante una embarcación de la empresa Solo Patagonia, mientras en tierra y aire se despliega un dispositivo mixto entre organismos estatales y la colaboración crítica del sector privado y voluntario.

Si bien el Gobierno de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales (APN) informan sobre un trabajo coordinado, las condiciones climáticas han limitado severamente la efectividad de los medios aéreos. Según los datos operativos, el avión hidrante, a pesar de haber iniciado sus tareas temprano aprovechando una ventana meteorológica, apenas logró concretar tres descargas de 3.000 litros. La presencia de fuertes vientos y turbulencias en la zona impidió la continuidad del ataque aéreo directo sobre los focos ígneos, restringiendo el combate a las tareas de las brigadas en territorio.

Un dato relevante que surge del despliegue logístico es la fuerte dependencia de la estructura voluntaria local para sostener el operativo. El Aeroclub de El Chaltén, presidido por Leonardo Wozniak, y el Aeroclub de El Calafate, están prestando colaboración “de manera voluntaria y sin costo“. Estas entidades civiles son las encargadas de realizar los vuelos de reconocimiento para planificar la estrategia y asegurar el abastecimiento del avión hidrante, tareas esenciales que el Estado articula a través de recursos no gubernamentales. En este punto de abastecimiento, el Consejo Agrario Provincial (CAP) ha dispuesto un camión URO de la delegación local para reforzar la carga de agua.

De cara a las próximas horas, la Administración de Parques Nacionales prevé solicitar apoyo a otras jurisdicciones para sumar combatientes, mientras que el Gobierno provincial anunció que personal del CAP arribará en las “próximas jornadas” para reforzar el combate. Mientras el fuego avanza en el Cerro Huemul, las autoridades reiteran el pedido a la comunidad de extremar medidas y evitar el uso de fuego en todo el territorio, reconociendo que la colaboración poblacional es la barrera fundamental ante la emergencia. (Agencia OPI Santa Cruz)